Snollebollekes naar Mega Piraten Festijn Noordbroek

NOORDBROEK – Het Mega Piraten Festijn keert op zaterdag 17 september terug naar Noordbroek. Op het programma staan grote namen als Snollebollekes, Mooi Wark, Jannes, Frans Bauer, Ancora en Mart Hoogkamer. De voorverkoop is al begonnen. Op dit moment is de helft van de kaarten al weg.

“We zijn ontzettend blij dat het weer kan”, vertelt organisator Eddie Mensink. Hij straalt: “Want ik heb het in de afgelopen jaren wel eens somber ingezien: ‘Het wordt nooit meer als vroeger’. Maar we hebben dit jaar al een Mega Piraten Festijn zonder wat voor beperkingen dan ook kunnen organiseren in Borger en ik kan het niet anders omschrijven dan een grandioos feest.”



Wat hem opvalt, is dat een nieuwe generatie haar weg naar de Mega Piraten Festijnen heeft gevonden. Dat was zichtbaar in Borger, maar ook tijdens enkele Mega Piraten Festijnen in het najaar van vorig jaar. “Jongens en meiden van een jaar of 15, 16, 17 of 18 die nu eindelijk ook mogen. Ze hebben van hun ouders of van oudere vrienden en vriendinnen over het Mega Piraten Festijn gehoord, maar door alle coronabeperkingen er nog nooit eentje zelf meegemaakt. Hun enthousiasme is enorm. Ze zingen alle liedjes mee. Onze presentator Willie Oosterhuis zei het al: ‘Dit houdt nooit meer op’. Maar het beeld in de tent blijft wel hetzelfde: jong en oud viert gezamenlijk feest. Het Mega Piraten Festijn is en blijft een feest van verbroedering.”

Programma:

Snollebollekes, Frans Bauer, Mooi Wark, TikTok Tammo, Jannes, OBZ, Jaman, Mart Hoogkamer, Henk Wijngaard, Helemaal Hollands, Lucas & Gea, Ancora, Rutger van Barneveld, Belinda Kinnaer, Marcel’s Nederpop, Alpenzusjes, Boer Bennie, Henk Dissel, Marloez Atemlos, Otto Lagerfett, René Karst, Stef Ekkel, Stevan Bloema, Gino Graus en Dikdakkers. De presentatie is als vanouds in handen van Willie Oosterhuis. Maar dat is nog niet alles. In een speciale tent draait alles om happy høken en in de Wunderbar is er gedurende het hele Mega Piraten Festijn een après ski party.

Het festival vindt plaats op het terrein achter de Mausel. Het terrein is geopend vanaf 18.30 uur. Het programma duurt tot 01.00 uur.

Op zaterdag 8 oktober is er Mega Piraten Festijn in Klazienaveen

Meer info vindt u op www.megapiratenfestijn.nl.

Ingezonden