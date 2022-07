Veilig naar de zon kijken bij Tido van der Laan

BELLINGWOLDE, REGIO – Vandaag staat in het teken van de landelijke zonnekijkdag.

Vandaag, op de eerste zondag van juli, organiseert Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) de landelijke zonnekijkdag. Op deze dag kan men op een veilige manier naar de zon kijken.

Rechtsstreek in de zon kijken is gevaarlijk, vooral met een telescoop. Men kan er blind door worden. Veilig wil zeggen dat de zon door een telescoop op een scherm geprojecteerd wordt, of dat de telescoop van een speciale zonnefilter is voorzien. Op deze manier is het veilig mogelijk om zonnevlekken op de zon waar te nemen. Of er zonnevlekken te zien zullen zijn is niet te voorspellen, maar de kans is wel groot om dat zon weer richting een zonnevlekken maximum gaat. Dit gebeurt eens in de ongeveer elf jaar.

In Bellingwolde kun je tot vijf uur vanmiddag bij de sterrenwacht van Tido van der Laan aan de Sportweg met enkele telescopen naar de zon te kijken. De toegang is gratis voor jong en oud.