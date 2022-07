Keti Koti Groningen groot succes

GRONINGEN – Afgelopen vrijdag 1 juli vierde Groningen Keti Koti: de afschaffing van de slavernij. Maar liefst acht locaties in de Groninger binnenstad sloegen de handen ineen en openden onder de vlag van Keti Koti Groningen hun deuren voor bezoekers. Jong en oud genoten in grote getale van een gevarieerd programma vol tentoonstellingen, muziek, spoken word, films, dans, lezingen en eten.



Een van de hoogtepunten van de dag was de drakendans van de Wushu-vereniging Bao Trieu van Earl Blijd (Curacao, 1960). Dit is een van de meest spectaculaire onderdelen van de Chinese gevechtskunst: het drakendansteam beweegt de delen van de draak synchroon of vlak na elkaar. Daardoor ontstaan de prachtigste figuren en lijkt de draak tot leven te komen. De draak was te zien tussen de Akerk en Museum aan de A en werd onder meer bewonderd door 500 leerlingen van de Borgmanschool.



Een drakendans brengt geluk en voorspoed. En dat was te merken. Keti Koti Groningen was één groot feest. Cissy Gressmann, projectcoördinator van Bitterzoet Erfgoed en een van de organisatoren: “De Keti Koti viering is omarmd in Groningen, hier mogen we trots op zijn! Dankjewel Groningen, dankjewel Groningers! Ik ben blij dat we met alle bijdragende partners de handen ineen hebben kunnen slaan. Dit biedt een fantastisch perspectief voor een structurele viering en geeft het signaal af aan de politiek, die ook aanwezig was, dat er behoefte is aan herdenking en viering.”



Veel bezoekers en een goede sfeer

De hele dag heerste er een fijne, vrolijke festivalsfeer in de Akerk. Bezoekers van verschillende achtergronden en uit alle lagen van de bevolking kwamen samen en genoten van alles wat er te doen was. Het grote aantal kinderen dat een vrijheidsvogel heeft gemaakt, het heerlijke eten van de (uitverkochte) food market, de geweldige optredens van artiesten als Sometimes en The LDE Tribute to Lucky Dube en de overweldigende opkomst van meer dan 2200 mensen zorgden voor een onvergetelijke eerste editie van Keti Koti Festival!



In Museum aan de A kwamen zo’n 600 bezoekers samen bij het programma van Pittig Gekruid! De persoonlijke verhalen van Groningers met roots in door Nederland gekoloniseerde gebieden en de tentoonstelling Slavernij. En de Groningers? maakten veel indruk. Er werd gedanst, gepraat en gelachen. Er was muziek, poëzie en dans. De gezamenlijke heri heri maaltijd was de afsluiting van een zeer geslaagde dag. En met 408 unieke bezoekers mag ook de Keti Koti Filmmarathon bij Forum Groningen een succes genoemd worden! Men kon kijken naar vijf door het publiek geselecteerde films waarvan de documentaire Anton de Kom, Wij slaven van Suriname en de speelfilm Tula: The Revolt het meest bezocht werden.



In het Universiteitsmuseum openden twee nieuwe tentoonstellingen. De opening werd gevierd met een Keti Koti programma met spoken word van Noordstaat, muziek en lekkere Indonesische hapjes. In het GRID Grafisch Museum en het Groninger Museum konden bezoekers gratis naar de Bitterzoet Erfgoed-tentoonstellingen en ook dit trok veel publiek.

’s Avonds werd in een uitverkocht restaurant van SPOT/De Oosterpoort de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd met theater, muziek, dans van Afraw Nation en spoken word van o.a. stadsdichter Myron Hamming. De avond werd geopend door de kersverse wethouder diversiteit Manouska Molema en Michael Kenton was de host van de avond. Na afloop werd er flink gedanst op de beats van DJ Lowpro. De dag kon worden afgesloten bij een vol Le Petit Théâtre. Ieder jaar ontwikkelt Sharon Doelwijt daar een programma in het kader van Keti Koti; een programma met gedichten en liedjes over de ervaringen die zij zelf meemaakt. Het leidde tot dansende en zingende bezoekers, met een leuke nazit.



Keti Koti en burgerschap

Voorafgaand aan het programma op 1 juli organiseerde Noorderpoort de themaweek Keti Koti. Dit was met 550 deelnemende studenten aan negen verschillende activiteiten een groot succes! Elke student kon zich op zijn eigen manier onderdompelen in het onderwerp: kijken, luisteren, voelen, en beleven. Hierdoor zijn waardevolle en belangrijke gesprekken op gang gekomen. Op een veelzijdige wijze hebben we op een andere manier invulling gegeven aan ons burgerschapsonderwijs



Het Groninger slavernijverleden

De organisatoren vinden het belangrijk om met Keti Koti aandacht te besteden aan het Groninger slavernijverleden. De Groningse Kamer van de West-Indische Compagnie heeft naar schatting ruim 30.000 mensen van Afrika naar Amerika vervoerd en daar als slaaf verkocht. Dit deel van ons verleden is lange tijd onbekend gebleven, maar in 2022 wordt deze geschiedenis uitgebreid belicht door de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed. Ruim veertig partijen in stad en provincie Groningen besteden aandacht aan het slavernijverleden en de doorwerking daarvan op het heden.



Keti Koti werd georganiseerd door Bitterzoet Erfgoed in samenwerking met Stichting Pittig Gekruid en Comité 30 juni 1 juli Groningen. Dat comité besteedt al langer aandacht aan de afschaffing van slavernij. Robert Refos van Comité 30 juni 1 juli Groningen is erg tevreden over de belangstelling voor de editie van 2022. “We hebben veel enthousiaste reacties gekregen. Er heeft zich zelfs een aantal bezoekers aangemeld als vrijwilliger bij ons. Daar zijn we heel blij mee. We hebben grote ambities voor de komende jaren.”



Bitterzoet Erfgoed en Keti Koti worden mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Kunstraad Groningen, Mondriaanfonds, Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en VriendenLoterij Fonds.

