Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 4 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT WOLKEN | LATER SOMS REGEN

Het is een vrij mooi begin van de dag met flinke zonnige perioden en wat wolkenvelden. Er kan in de loop van de dag soms wel een bui vallen, maar dat zal niet zoiets worden als gisteren met onweer en windvlagen. Het is ook niet zo warm met een maximumtemperatuur rond 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen, later uit het westen tot noordwesten.

Morgen waait de wind de hele dag uit het noordwesten en ook dan zijn er zonnige perioden en vooral in de ochtend en middag enkele wolkenvelden. Ook morgen is er kans op een kleine regenbui maar onweer is er ook dan niet, de maximumtemperatuur is morgen zo’n 20 graden.

Woensdag en donderdag is het onder de 20 graden want dan is er veel meer bewolking dan vandaag, en bovendien valt er dan regelmatig regen bij een sterkere noordwestenwind. Aan het einde van de week komt er weer meer zon en blijft het overwegend droog, maar veel warmer dan 21 of 22 graden wordt het op de lange termijn niet.