Mevrouw K. de Mooij-Fokker mag 102 kaarsjes uitblazen

Vandaag viert mevrouw K. de Mooij-Fokker haar 102e verjaardag. Burgemeester Jaap Kuin kwam haar vanmorgen feliciteren. Een mooi boeket bloemen was namens de gemeente al bezorgd.

Mevrouw de Mooij is voor haar leeftijd een kwieke vrouw, die goed bij de tijd is. In haar gesprek met de burgemeester sneed zij onder anderen de boerenprotesten aan. Vervelend vindt ze het dat haar zicht en gehoor minder worden. Zo gaat naar muziek luisteren niet goed meer en heeft ze voor lezen soms een hulpmiddel nodig.

Mevrouw is in Hilversum geboren. Samen met haar man kwam zij na haar huwelijk in Voorschoten wonen. Het echtpaar kreeg zes kinderen, 14 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen. Vijftig jaar geleden verhuisde het echtpaar naar Nieuwe Pekela. Haar man, die timmerman was, was toen arbeidsongeschikt verklaard. Hij is op 86 jarige leeftijd overleden; ze waren toen bijna 60 jaar getrouwd.

Mevrouw woont nog altijd in het huis waar ze 50 jaar geleden is komen wonen. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wonen in het westen. Vandaag is haar jongste dochter uit Wieringerwerf er, om samen met haar echtgenoot, de verjaardag van moeder te vieren. Ook gisteren was er visite.

Ondanks dat haar familie in het westen woont voelt mevrouw zich niet eenzaam vertelde ze. Ze heeft veel aanloop, de dames van thuiszorg komen langs en ze heeft Petra, haar buurvrouw, steun en toeverlaat. Toen mevrouw zo’n 25 jaar geleden haar heup brak sprong Petra bij en hielp haar waar ze kon en dat is ze altijd blijven doen. Ze zorgt dat de boel netjes blijft en brengt haar dagelijks een warme maaltijd. Mevrouw eet wat de pot bij Petra schaft en is daar heel blij en tevreden mee.

Foto’s: Catharina Glazenburg