Esperando’s bij protestactie Bruggen Belang Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 5 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELENDE BEWOLKING | GEMATIGDE TEMPERATUREN

Het is ook vandaag een heel redelijke dag met vaak zonnige perioden maar ook wolkenvelden en maar een zwakke tot matige wind. Helemaal droog is het misschien niet want vanmiddag en vanavond zouden de stapelwolken een kleine bui kunnen geven. Meer kans op een buitje is er trouwens in het Hogeland en bij de Wadden. De wind draait bij naar west tot noordwest en neemt vanmiddag toe naar windkracht 3 tot 4. De maximumtemperatuur is 21 graden.

Vannacht daalt het naar een graad of 10 met opklaringen en misschien een kleine bui van zee, morgen is er eerst af en toe zon. Gaandeweg raakt het bewolkt en in de loop van de middag en morgenavond is er kans op wat regen en motregen. Maximum morgen rond 20 graden.

Donderdag begint juist bewolkt met wat regen, maar in de middag en avond klaart het geleidelijk op. Wel is er donderdag een vrij krachtige noordwestenwind en daarmee is het fris met 16 tot 18 graden. Vrijdag en in het weekend komt daar weer wat bij en wordt het zo’n 20 graden. Daarbij komt er ook weer eer zon en het blijft in het volgende weekend waarschijnlijk droog.