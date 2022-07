Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 6 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN WAT REGEN | VOORLOPIG AAN DE KOELE KANT

Het is allemaal wat bewolkter met vanochtend nog wel wat zon maar ook al kans op een paar kleine buien. Meestal is het dus nog droog, maar later in de middag en vanavond is de kans op regen een stuk groter. Het kan vanavond een beetje druilerig worden en warm is het vanmiddag ook niet met een maximum rond 20 graden. Er staat een matige wind uit west tot zuidwest, windkracht 3 tot 4.

Vannacht draait de wind naar het noordwesten en dan komt er windkracht 4 tot 5 te staan. Bovendien is het bewolkt met perioden met regen. Het is morgenochtend dan ook koud en nat, morgenmiddag- en avond zijn er opnieuw opklaringen en blijft het bij een lokale en kortdurende bui. Het wordt morgen een erg frisse dag met ook ’s middags nog windkracht 4 tot 5 en een maximum van maar 17 graden.

Vrijdag en zaterdag trekt dat bij naar 20 á 21 graden en dan is er minder wind. Er is nog wel kans op een enkele bui maar er zijn die tijd veel opklaringen. Op zondag en begin volgende week is het vrij zonnig en na het weekend wordt het ook warmer.