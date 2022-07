Zeehondencentrum Pieterburen doet dringende oproep pups met rust te laten

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 7 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

HERFSTACHTIGE DAG | BUI BLIJFT MOGELIJK

Het is allemaal een beetje herfstachtig vandaag, met vrij veel wind, veel bewolking en vooral vanochtend wat regen of buien. Er is vanochtend ook maar weinig of geen zon, vanmiddag zijn er enkele redelijke opklaringen maar er is dan nog wel kans op een bui. Pas vanavond zijn er bredere opklaringen.

Er staat windkracht 4 tot 5 uit het noordwesten en het is zondermeer koel want de temperatuur beweegt zich tussen 15 en 18 graden.

Morgen is het een stuk minder fris met 20 tot 22 graden en er is ook minder wind, maar er is nog vrij veel bewolking en maar af en toe zon. Vooral morgenochtend is ook nog een buitje mogelijk.

Zaterdag en zondag zijn niet veel anders met een zwakke tot matige noordwestenwind, wolkenvelden en wat zon, en mogelijk een kleine bui. Begin volgende week is het vrij zonnig en dan kan het gaan stijgen tot rond de 25 graden.