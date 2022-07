Genieten op de Mega Kindermiddag in De Meet

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 9 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN EEN BUI | NOGAL FRIS WEEKEND

Een noordwestelijke luchtstroming zorgt voor aanvoer van vrij veel bewolking van zee. En soms is er genoeg bewolking aanwezig voor een drup regen of een buitje. De zon breekt af en toe ook door maar dat is dus niet zo vaak, de maximumtemperatuur is 20 of 21 graden bij windkracht 3 tot 4.

Ook morgen is er vrij veel bewolking en maar af en toe een beetje zon, en ook morgen kan er een kleine bui vallen. Het wordt door de bewolking en door de noordwestenwind een koele zondag met middagtemperatuur van 17 á 18 graden.

Maandag wordt de wind zwak en veranderlijk en daardoor zal de bewolking geleidelijk gaan oplossen. Maar warm wordt het niet met 20 of 21 graden. Dat kan dinsdag en woensdag wel komen met dinsdag maxima rond 25 graden en woensdag rond 27 graden. Dat gaat met vrij veel zon en enkele wolkenvelden, onweer komt er voorlopig niet en later volgende week gaat de temperatuur ook weer wat omlaag.