Blokkade bij grensovergang Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 10 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL BEWOLKING | NA MORGEN WARMER

Er is vandaag minder wind maar er komt nog steeds veel bewolking van zee en ook kan er nog af en toe een bui passeren of wat lichte regen vallen. Soms breekt de zon eventjes door maar dat heeft weinig effect op de temperatuur: het maximum is maar 17 of 18 graden.

Wel is het veel rustiger dan gisteren met maar windkracht 3, en morgen is er maar een zwakke noordenwind. Daardoor zal de zon de wolkenvelden beter op kunnen lossen en er komt overdag geleidelijk dus meer zon. De minimumtemperatuur voor komende nacht is ongeveer 13 graden, de maximumtemperatuur voor morgen is 19 á 20 graden.

Dinsdag en woensdag is het een stuk warmer want dan komt de wind uit zuidwest tot west: maximumtemperaturen dan rond 27 graden. Het is die dagen vrij zonnig, maar na woensdag draait de wind weer even terug naar het noordwesten. Eind van de week is het dan ook koeler. Maar volgend weekend zou heel warm kunnen gaan worden met 28 tot 32 graden.