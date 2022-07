Extra zomereditie Barrel Challenge: terug naar huis

WINSCHOTEN, ASTEN – Vorige week zondag ging de extra zomereditie van de Barrel Challenge van start. De barrels zijn aangekomen in Portugal.

De allergekste, meest grensverleggende, meest fantastische, zomer Barrel tour door Europa ging zondag in Asten (Brabant) van start. De tour werd weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep, van Zweep Events uit Winschoten. Fotograaf Mazzelmoaze reisde mee en hield ons van zijn avonturen op de hoogte.

The Barrel Challenge Zomereditie, zeven dagen lang raggen door Europa en daarbuiten in een oud barrel. Over steile hellingen en bergpaden en prachtige zomerlandschappen. Genieten van mooie uitzichten en in de avond gezellig bij de BBQ, even bijkomen en uitrusten voor de volgende dag. Tijdens de Barrel Challenge kregen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leverden punten op. Zo maakten ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden!

Vorige week zondag vertrokken de 145 deelnemers in 67 barrels vanaf de parkeerplaats bij het Best Western Hotel in Asten, richting Portugal. De rit ging over de meest spannende, ruige en uitdagende routes door schitterende landschappen.

Op de plaats van bestemming in Portugal werden zaterdag de prijzen uitgereikt. De originaliteitsprijs: de blauwe Opel Corsa teamnaam NNB D666. Pechprijs de Haantjes. Derde prijs Trukers Team en een tweede derde prijs was voor de Nachtrijders. Die houden de beker tegoed. Deze hebben allemaal een gratis deelname gewonnen voor een barrelrit. De tweede Prijs was Stoorzenders/Badmutsen 250,- en gratis deelname. De eerste prijs ging naar team Hamer 500,- en een gratis deelname. Als bonus was er nog een pylon voor thumb up man, die zijn duim tijdens de rit heeft gebroken aan een pylon. De nummers een en twee zijn i.v.m. werk voor de prijsuitreiking naar Nederland vertrokken.

Vandaag zijn de overige deelnemers begonnen aan de terugrit van 1.666 kilometer. Zij kijken terug op een geweldig avontuur. Meini werd luidkeels toegezongen met “Meini bedankt” en dat is het mooiste compliment wat hij kon krijgen.

Foto’s: Mazzelmoaze, meer foto’s vindt u HIER.