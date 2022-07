Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 11 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OVERWEGEND BEWOLKT | MORGEN EEN ZOMERSE DAG

Er is veel bewolking en er kan in de ochtend nog een spatje regen vallen. Deze bewolking hangt samen met een zwak front dat over Nederland ligt en langzaam naar het oosten beweegt. In de loop van de middag of vanavond zal de bewolking dunner moeten worden. Het blijft dan droog en waarschijnlijk komt er nog een knipoogje van de zon, al houdt het allemaal niet over. De wind komt uit het noordwesten en wordt matig (3), bij temperaturen rond 20 graden.

Morgen wordt het een zomerse dag met middagtemperaturen die rond 26 à 27 graden komen te liggen. Dit heeft met twee dingen te maken: ten eerste komen er flinke zonnige perioden en ten tweede is de wind zwak uit een zuidelijke richting. Woensdag wordt het ook zomers met maxima rond 25 graden.

Vanaf donderdag krijgen we weer lagere temperaturen want de wind draait terug naar de noordwesthoek. Het wordt daardoor koeler met donderdag tot en met zaterdag temperaturen tussen 19 en 22 graden. Bovendien is er op donderdag en vrijdag kans op wat lichte regen of een bui. Vanaf zondag en begin volgende week, zou het wel eens heel warm kunnen gaan worden met 28 tot 32 graden.