In één jaar twaalf marathons lopen voor het goede doel

Henny Rietveld (51) heeft een bijzonder doel: hij wil in 12 maanden tijd 12 marathons volbrengen in 12 verschillende provincies. Met deze actie zet hij zich in voor KWFk ankerbestrijding. Een uitzondering is op 10 september 2022 waar Henny i.p.v. een marathon een ultra loopt van 50 km.

Grensverleggend

‘Ik ben iemand die graag zijn grenzen verlegt,’ dat zegt Henny Rietveld over zijn besluit om in één jaar tijd twaalf marathons te lopen. Hij heeft jarenlang gevoetbald tot hij vijf jaar geleden begon met hardlopen. Hij is gestart met een afstand van 10 kilometer, maar al snel wilde hij meer en liep een halve marathon en niet veel later ook de hele marathon. ‘Iedere keer dacht Henny: verder dan dit ga ik niet kunnen lopen, maar zodra hij hersteld was, zocht hij altijd weer een nieuwe uitdaging. Vorig jaar liep hij zijn eerste ultrarun van ruim 60 kilometer. Dit jaar wilde hij zich zelf opnieuw écht uitdagen. Zo ontstond het idee om 12 marathons in 12 verschillende provincies te lopen.’

Met deze actie wil Henny geld ophalen voor de KWF Kankerbestrijding . Henny: “deze uitdaging die ik mezelf heb gesteld is natuurlijk niet te vergelijken met de strijd tegen kanker, maar ik vind het symbolisch een mooi gebaar dat ik de komende maanden ook een strijd zal leveren”.

Het is wel een uitdaging, omdat het nu niet één wedstrijd is waar hij naartoe traint, nee hij moet zich zelf een jaar lang toewijden. Wat hij zich ook afvraagt is: “welk effect gaan de marathons hebben op mijn lichaam en ga ik het volhouden maar tegelijkertijd is mijn motto dat opgeven geen optie is. In ieder geval ga ik de marathons rustiger lopen dan mijn wedstrijdtempo om het herstel te bespoedigen. Je bent vaak tot meer in staat dan je zelf denkt”.

Strakke planning

Op 13 maart is zijn avontuur begonnen bij de Heuvelland Marathon in Limburg. In april heeft hij de Woldbergtrail (Drenthe) gelopen, in mei de Leiden Marathon (Zuid-Holland) en in juni de Pieresnaai Summer Beach Trail (Noord-Holland).

Op zaterdag 10 September 2022 staat Henny aan de start van de 50 km bij de Run van Winschoten. Daarmee verlegt hij de grens van een marathon naar een Ultrarun ( dit omdat er in september geen marathon in de provincie Groningen is). Henny geeft dan ook aan dat het lastig te plannen is iedere maand een marathon te vinden waardoor je al snel je doelstelling bijstelt tot minimaal een marathon. De Run van Winschoten is 10 kilometer lang vlak en een verkeersvrij parcours door Winschoten en Heiligerlee. Hij ziet het dan ook als een extra uitdaging om 5 keer dezelfde ronde te lopen. De Run van Winschoten zal voor Henny zijn 7e Marathon/Ultrarun zijn in zijn challenge.

Als alles volgens plan verloopt, zal Henny in februari 2023 zijn laatste marathon voltooien. Zijn avontuur is te volgen via Instagram en LinkedIn en doneren kan via https://acties.kwf.nl/fundraisers/hennyrietveld

Ingezonden