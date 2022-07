DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Surwold, Neubörger

Vannacht is om 01.40 uur bij een kinder- en jeugdinstelling aan de Burgstraße in Surwold ingebroken. De daders kwamen via een raam een kantoor binnen. Een 28 jarige medewerker werd daar met pepperspray bespoten en kreeg een klap op het achterhoofd. Hij raakte lichtgewond en wist op de vlucht te slaan. De inbrekers gingen er met geld uit een kluis vandoor. Een zoektocht in de omgeving leverde niets op.

In de nacht van donderdag op vrijdag vond in een dependance van dezelfde instelling aan de Gartenstraße in Neubörger een soortgelijke incident plaats. Om 01.40 uur verschaften inbrekers zich via een raam toegang tot het kantoor en bedreigden daar een 40 jarige medewerker met een onbekend voorwerp. De medewerker wist zich in een andere ruimte in veiligheid te stellen. De daders zijn zonder buit vermoedelijk op een crossmotor of quad op de vlucht geslagen.

Meppen

Op 7 juli zijn bij een huisdoorzoeking diverse spullen zeker gesteld die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Het gaat hierbij om onder anderen fietstassen, zadeltassen en een tafelzaagmachine. (zie foto’s) Eigenaren kunnen contact opnemen met de politie van Meppen.

Papenburg

In de nacht van zaterdag op zondag is bij een woning aan de Friederikenstraße in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden om half één een rolluik voor een venster maar slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 300 euro.

Bij een ongeval op de Oldenburger Straße in Papenburg is zaterdagavond één persoon om het leven gekomen. Een 23 jarige bestuurder van een Mercedes zag om 19.05 uur een tegemoetkomende BMW over het hoofd toen hij linksaf de Gutshofstraße wou inslaan. Bij de daaropvolgende aanrijding werd de BMW tegen een Audi gelanceerd. Bij het ongeval kwam een 63 jarige mannelijke passagier in de BMW om het leven. De 20 jarige bestuurder van de BMW en een 21 jarige vrouw, die bij hem in de auto zat, raakten lichtgewond. Een 48 jarige vrouw, die eveneens in de BMW zat, raakte zwaargewond. Ook de bestuurder van de Mercedes raakte zwaargewond. Zijn 28 jarige passagier en de bestuurder van de Audi raakten lichtgewond. De totale schade wordt op 30.500 euro geschat. De weg is tot half elf voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.

Weener

Op 10 juli is een inwoonster van Weener het slachtoffer geworden van oplichting. Zij werd om 13.40 uur op haar gsm door een voor haar onbekend nummer gebeld. Ze keek op internet en zag dat het nummer van haar bank was. Zij negeerde de oproep. Later werd zij door hetzelfde nummer op haar vaste telefoon gebeld. Toen zij opnam vroeg een “medewerkster van de bank” om haar TAN (Transaktionsnummer). Zij heeft dit nummer, dat bestaat uit 6 cijfers, aan de vrouw gegeven. Daarna kon niet meer telebankieren. Er is een bedrag van vier cijfers van haar rekening afgeschreven.

Gisteravond werd de politie om elf uur door een getuige gebeld dat op de A31 tussen de afslagen Weener en Jemgum een bestuurder van een grijze Opel met 40 km/u over de weg slingerde. De agenten wisten de 59 jarige bestuurder vlak voor de Emstunnel aan de kant te zetten. De man bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een ademtest wees 2.67 promille aan. De man moest mee naar het politiebureau, waar zijn rijbewijs werd ingevorderd. Later bleek dat de man bij de afslag naar Weener betrokken was geweest bij een gevaarlijke situatie met een melktankauto. De politie is op zoek naar de chauffeur van de tankauto en getuigen van het bijna-ongeval.

Sögel

Tussen 27 juni en 1 juli is op de personeelsparkeerplaats van het Hümmling Hospitals Sögel een grijze Opel Astra aangereden. Dit is vermoedelijk met een rode personenauto gebeurd. De veroorzaker is doorgereden. Over de hoogte van de schade is niets bekend.