Cash Back actie Pekela weer groot succes

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 11 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARMER | NA MORGEN WEER KOELE FASE

Het is allemaal wat minder grijs dan de laatste paar dagen want af en toe zijn er vandaag zonnige perioden, al zijn er ook wolkenvelden. En met een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind wordt het vanmiddag 25 á 26 graden en vanavond is dan ook een warme zomeravond.

Vannacht is de minimumtemperatuur ongeveer 17 graden en het is dan bewolkt met kans op een drup regen, en ook morgenochtend is een klein buitje uit de wolkenvelden mogelijk. Maar de wind draait naar het noordwesten en wordt windkracht 4, de maximumtemperatuur is daarbij 24 graden.

Donderdag en vrijdag blijft de wind in die noordwesthoek en daarmee is het ook dan zeker niet warm met maxima van maar 20 tot 22 graden, wisselende bewolking met zon, en kans op een enkele bui. In het weekend is de zaterdag ook aan de koele kant, maar zondag gaat het omhoog tot ca. 25 graden.

Na dat weekend maken we kans op 1 of 2 dagen met 30 graden of iets meer, maar tot een grote hittegolf of extreme temperaturen lijkt het bij ons niet één-twee-drie te komen.