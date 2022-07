DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Vanmorgen om 3.25 uur is een 27 jarige Nederlandse bestuurder van een Fiat Punto op het Bunder kreuz tegen de vangrail gereden. Hij raakte daarbij lichtgewond. De man bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een vrijwillige ademtest wees 1.06 promille aan. De auto moest worden afgesleept. De schade wordt op 1.500 euro geschat.

Vannacht is om drie uur aan de Neuschanzer Straße in Bunde het slot van een sigarettenautomaat open geboord. De drie vrouwelijke daders maakten sigaretten en kleingeld buit. De politie is op zoek naar getuigen.

Leer

Maandagmiddag is om half vijf bij een ongeval op de A28 een 32 jarige inwoonster van Weener om het leven gekomen. Het slachtoffer reed op de rechter rijbaan van de A28 in zuidelijke richting. Bij Leer oost wou ze van rijstrook wisselen om een vrachtwagen in te halen. Hierbij zag zij de achteropkomende auto van een 52 jarige inwoner van Südbrookmerland over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding botste de vrouw met haar auto tegen de vangrail en kwam op de vluchtstrook tot stilstand. Ondanks een reanimatiepoging overleed de vrouw op de plaats van het ongeval. De 52 jarige automobilist werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De A28 is voor bergingswerkzaamheden in zuidelijke richting zo’n vijf uur afgesloten geweest. De totale schade wordt op 50.000 euro geschat.

Sögel

Zondagochtend is aan de Wahner Straße in Sögel een 31 jarige man mishandeld. Het slachtoffer was tussen drie en zes uur op weg naar huis. Hij had daarvoor het Schützenfest bezocht. Onderweg kwam hij een groep mensen tegen die ruzie met elkaar maakten. Toen hij probeerde de gemoederen te sussen werd hij neergeslagen. Hij raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar getuigen.

Börger

In de nacht van 9 op 10 juli is in Börger een e-bike gestolen. De fiets stond onder een carport bij een woning aan de Gulpen. Het betreft een zwarte e-bike van het merk Biria, ter waarde van 1.500 euro.