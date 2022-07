Bedrijfspand Kolham door brand verwoest

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 13 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN OP KOMST | WARMTE NA HET WEEKEND

De bewolking van gisteravond is vanochtend nog bij ons, en een kleine bui of een drup regen is ook wel mogelijk. Maar vanmiddag en vanavond komen er brede opklaringen en het eindigt vandaag met mooi weer. De warme lucht die gisteren is aangevoerd zorgt nog voor een maximumtemperatuur rond 26 graden.

Vanavond koelt het snel af tot onder de 20 graden want er komt dan een matige noordenwind te staan.

Vannacht is het vrij helder en dan daalt de temperatuur zelfs tot 10 á 11 graden. Morgen begint met wat zon maar het raakt vrij snel bewolkt en in de middag en avond is er kans op een paar verspreid voorkomende buien. De middagtemperatuur is morgen ook maar 20 graden en er is morgen windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten.

Vrijdag en zaterdag blijven we met koel en licht wisselvallig weer zitten. Het wordt dan ’s nachts 10 tot 12 graden en overdag maximaal 19 á 20 graden . Zondag komt daar een paar graden bij en begin volgende week is het tijdelijk heel warm: maandag moet je denken aan 25 tot 30 graden, en voor dinsdag aan de zone van 30 tot 35 graden.