Fred en Marie Haak uit Stadskanaal zijn vandaag 60 jaar getrouwd

STADSKANAAL – Fred en Marie Haak zijn vandaag 60 jaar getrouwd

Klaas Sloots, burgemeester van de gemeente Stadskanaal, bracht vanmorgen een bezoek aan Fred en Marie Haak, zij zijn vandaag 60 jaar getrouwd.

Hij bracht een ingelijste kopie van hun trouwacte mee, eerder deze morgen had het echtpaar al een mooie bos bloemen van de gemeente Stadskanaal ontvangen en natuurlijk de felicitaties per brief van de koning.

Fred Haak is geboren op 31 mei 1939 in Groningen en Marie Schuiten is geboren op 29 januari 1944.

Ze hebben elkaar ontmoet op een dansavond in de kantine van de Varios fabriek waar Fred werkzaam was, ook de vader van Marie werkte daar.

Marie werkte in een naaiatelier en maakte prachtige kleding voor vrouwen.

Marie vertelt “na de ontmoeting was er een voorzichtige aanloopperiode en werden we verliefd op elkaar”.

Op 13 juli 1962 trouwden Fred en Marie in het stadhuis in Groningen en berokken een klein appartementje in Groningen.

Een jaar daarna ging Fred werken bij Philips Stadskanaal en na een poosje heen en weer reizen ging het echtpaar verhuizen naar een huis met tuin aan de Hoekselaan in Stadskanaal, inmiddels wonen ze in het mooi appartementencomplex “De Ketting” aan de Luxemburglaan.



Het gezin Haak heeft twee zoons en zes kleinkinderen.

Toen Fred met pensioen ging had hij er ruim 40 jaar dienstverband bij Philips Stadskanaal opzitten.

Marie werkte bij werkkleding-fabriek Goes en bij Oving Mode in haar woonplaats.

Marie beleeft veel vreugde aan het maken van kleding.

Fred helpt waar hij kan in en om het appartement en kijkt graag naar sportevenementen op TV.

Samen heeft het echtpaar Roemenië bezocht met hulptransporten.

Fred en Marie geniet samen van het leven en maken vaak een wandelingetje naar het centrum van Stadskanaal.