Man aangehouden voor hennepteelt en drugshandel

OOSTWOLD, WEITEVEEN, GRONINGEN -De politie heeft op dinsdag 12 juli in de stad Groningen een 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van hennepteelt, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Na de aanhouding werden er zoekingen verricht in panden in Weiteveen en Oostwold (Oldambt). Hier werden een hennepkwekerij en een hennepstekkerij aangetroffen.

De politie kwam de verdachte op het spoor in een lopend onderzoek door het onderzoeksteam Newton. Op 7 februari werden ook al vier verdachten aangehouden voor witwassen en de productie van softdrugs. Bij zoekingen trof de politie grote hoeveelheden contant geld, een grote hoeveelheid hennep en meerdere vuurwapens en munitie aan. Het vervolgonderzoek leidde op 21 juni ook nog tot twee andere aanhoudingen. Ook hier is een zoeking verricht. De politie stuitte op een grote hoeveelheid harddrugs. Alle goederen zijn allemaal in beslag genomen.

Zoekingen

De 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is op 12 juli door de Ondersteuningsgroep Noord-Nederland, een arrestatieteam van de politie, aangehouden in de omgeving van het Hoendiep in Groningen. Vervolgens zijn er dus op twee locaties zoekingen gedaan. In een pand in Weiteveen trof de politie een hennepkwekerij aan met ongeveer 260 planten. In een pand in Oostwold trof de politie een hennepstekkerij aan met ongeveer 2.600 stekjes en 300 planten. Beide faciliteiten zijn inmiddels ontruimd.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek is verricht binnen het project Newton, dat bestaat uit meerdere interventieteams die zich in Noord-Nederland richten op het aanpakken van drugscriminaliteit en ondermijning. “Het onderzoek naar de verdachte en de aangetroffen kwekerij en stekkerij gaat door”, zo zegt onderzoeksleider Heidi de Voogd. “We sluiten niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Daarnaast levert elke interventie weer nieuwe kennis en informatie op en dat kan worden gebruikt in andere onderzoeken naar criminele organisaties met een ondermijnend karakter.”

Melden helpt

In de verschillende onderzoeken naar de teelt van en handel in drugs komt de politie verdachten op het spoor door eigen onderzoek, maar ook door (anonieme) tips. “Het is van groot belang om informatie met ons te delen, als je het vermoeden hebt dat er in je omgeving iets speelt”, zegt De Voogd. “Alle informatie is welkom, hoe klein ook. Soms kan een klein detail het missend stukje zijn in de puzzel die wij moeten leggen en dus van grote waarde zijn voor ons onderzoek.”

Heeft u vermoedens dat er in uw omgeving sprake is van het telen of vervaardigen van soft- of harddrugs? Doet iemand in uw omgeving uitgaven die niet bij zijn of haar inkomen past? Vermoedt u dat er iets meer aan de hand is? Meld dit dan! Dat kan via 0900-8844. Dat kan ook anoniem via 0800-7000.

Bron: Politie Groningen