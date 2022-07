Burgemeester Jaap Kuin feliciteert zes inwoners met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 14 juli, 08.00 uur door John Havinga

ENKELE BUIEN | VANAF MAANDAG FLINK WARMER

Het is vandaag wisselend bewolkt met een matige noordwestenwind en nu en dan zon. We kunnen vandaag een enkele bui verwachten. De middagtemperatuur is ongeveer 20 à 21 graden. Vannacht koelt het af naar 10 à 11 graden, mogelijk met een mistbank.

Morgen zijn er ook enkele buien en trekken er enkele storingen over het noorden van het land. De buien worden afgewisseld door een aantal opklaringen met zonneschijn. De maximumtemperatuur ligt ’s middags rond 20 graden. De wind wordt matig uit het westen tot noordwesten.



Zaterdag blijft het koel en licht wisselvallig met overdag een aantal buien en wisselend bewolkt weer, bij maxima 19 á 20 graden en een matige noordwestenwind. Zondag komt de wind uit het westen en blijft het droog bij 22 graden. Vanaf maandag wordt het flink warmer en maandagmiddag moet je denken aan een zuidelijke wind bij 28 tot 30 graden en voor dinsdag temperaturen in de zone van 32 tot 35 graden.