Ecologisch Alternatief: Nieuwe coalitie belooft meer invloed voor inwoners Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Ecologisch Alternatief.

Westerwolde werd de onontdekte parel van het noorden genoemd maar daar is, de laatste jaren, in rap tempo verandering in gekomen. De afgelopen jaren hebben vooral bedrijven en projectontwikkelaars onze gemeente ontdekt en volop de ruimte gekregen voor allerlei economische ontwikkelingen die vaak ten koste gaan van groen, rust en schoonheid. De parel, een Cittaslow gemeente, is hard op weg een industriële gemeente te worden waar geld, onder het mom van vooruitgang, een van de voornaamste drijfveren is op vele gebieden.

Een bestemmingsplan bepaalt hoe in onze gemeente het gebied ingericht wordt. Mag er gebouwd worden? Zo ja welke vereisten zijn er. Het komt tot stand na een zorgvuldige procedure en biedt duidelijkheid aan onze inwoners en andere gebruikers van de ruimte. Als er een aanpassing/wijziging van dit plan nodig is moeten inwoners daar een volwaardige stem in hebben. Wanneer Ingrijpende ontwikkelingen voor ongerustheid, verlies en aantasting van de leefomgeving bij inwoners zorgen, zouden zij moeten kunnen aandringen op behoud van het geldende bestemmingsplan om bepaalde ontwikkelingen te voorkomen of het aanpassen van het bestemmingsplan in een open dialoog met de aanvrager van deze plannen.

Nu is het zo dat bedrijven en/of projectontwikkelaars komen met plannen en in gesprek gaan met ambtenaren en het college. Zo worden grote projecten gefaciliteerd en is er niet meer na te gaan of en welke toezeggingen er gedaan zijn. Vervolgens worden er vuistdikke rapporten geschreven, uiteraard betaald door de initiatiefnemer, die het plan rechtvaardigen. Dit resulteert meestal in aanpassingen van het bestemmingsplan.

Daarmee is de beslissing al bijna definitief, ook voor de raad die nog slechts voor of tegen kan stemmen. Opmerkingen over deze gang van zaken door Ecologisch Alternatief worden ter zijde geschoven met de woorden: als men nu nog tegen de plannen zou stemmen dan zou dat getuigen van onbehoorlijk bestuur. Gevolg hiervan: het bestemmingsplan wordt gewijzigd er komt een vergunning waartegen inwoners dan, tegen hun eigen gekozen bestuur in, bezwaar moeten maken om gehoord en daarna vaak afgewezen te worden.

Ecologisch Alternatief meent dat het zo zou moeten zijn dat wanneer iemand met plannen komt, de gemeente een luisterend oor biedt om daarna de initiatiefnemer op te dragen met alle omwonenden in gesprek te gaan, hen te informeren en bij tegengestelde belangen tot een overeenstemming te komen om daarna pas het verdere traject te doorlopen en een vergunning voor de plannen aan te vragen. Dat creëert draagvlak en geeft omwonenden de kans invloed uit te oefenen en ook een doorslaggevende stem, om projecten die verlies en aantasting van hun leefomgeving betekenen te wijzigen, of tegen te houden.

Ecologisch Alternatief was dan ook blij met de woorden van enkele raadsleden van de nieuwe coalitie, zeker omdat die bijna de gehele raad vormt, dat men het anders wil doen, beter en meer vanuit de burgers. Wij zullen er alles aan doen dat constructief te ondersteunen want het roer moet om! Vanaf september zullen wij dan ook komen met nog meer voorstellen die deze grondgedachten als uitgangspunt hebben. Rest ons alleen nog alle inwoners een fijne zomer te wensen in onze mooie gemeente.

Namens de fractie van Ecologisch Alternatief,

Edith van der Horst