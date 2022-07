DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Maandag is tussen 18.15 en 18.30 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Schullendamm een zwarte BMW aangereden. De veroorzaker is weggereden. De politie is op zoek naar getuigen.

Bij een ongeval op de Südallee in Meppen is gisteravond om 20.08 uur een 28 jarige man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kwam door onbekende oorzaak eerst links en daarna rechts in de berm terecht. Daar botste hij met zijn Skoda Fabia tegen meerdere bomen. Hierbij kwam hij bekneld te zitten. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat de man onder invloed van alcohol verkeerde.

Papenburg

Tussen 11 en 13 juli verschaften onbekenden zich toegang tot een restaurant aan de Deverweg in Papenburg. Hierbij beschadigden zij een venster. Er werd geld gestolen. De schade bedraagt 2.000 euro. In de nacht van 12 op 13 juli werd aan dezelfde straat ingebroken bij een kapperszaak. Er werden scharen, scheerapparaten en de kas gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.