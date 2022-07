Nieuwe subsidieregeling ‘evenementen’ Oldambt

OLDAMBT – De gemeente Oldambt werkt vanaf 2023 met een nieuwe subsidieregeling voor evenementen. Subsidieaanvragen worden getoetst aan inhoudelijke criteria, waardoor een ranking ontstaat die doorslaggevend is bij de verdeling van het budget. De nieuwe werkwijze stelt de gemeente in staat de kwaliteit en diversiteit van evenementen beter te beoordelen. Zo blijft Oldambt een aantrekkelijke gemeente voor haar inwoners en bezoekers.

Criteria

Criteria zijn bijvoorbeeld samenwerking met lokale ondernemers en organisaties, originaliteit, het bereiken van diverse doelgroepen en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Oldambt. Zowel bestaande als nieuwe evenementen kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor evenementen of festivals die meer dan 250 bezoekers trekken. Evenementenorganisatoren die eerder subsidie hebben aangevraagd worden geïnformeerd over de nieuwe regeling. Het aanvraagformulier staat vanaf 1 oktober 2022 online. Aanvragen voor evenementen die plaatsvinden in 2023 moeten uiterlijk 1 december 2022 ingediend zijn.

De regeling is te vinden op: https://www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/subsidies

