V.V. Veelerveen geniet optimaal van wedstrijd tegen FC Groningen

VEELERVEEN – In de voorbereiding op het aankomende voetbalseizoen oefende FC Groningen in en tegen het jubilerende Veelerveen (90 jaar). De eredivisionist won met 0-15.

Het was een prachtige avond: qua weer, qua sfeer en alles daaromheen. Maar liefst 2000 mensen kwamen naar Veelerveen om de wedstrijd te bekijken. En die kregen waar voor hun geld: 15 goals.

Beide ploegen kwamen in stijl aan. Net als de FC kwam ook V.V. Veelerveen in een spelersbus naar het sportpark toe. Daar stonden de eerste supporters ze al op te wachten.

De Veelerveenster selectie heeft enorm genoten van de wedstrijd. Dat er verloren werd, was verwacht. Het streven om beneden de 10 te blijven, is helaas niet gelukt. Maar dit was een ervaring voor de jongens om nooit weer te vergeten.

In de rust namen vijf spelers uit de regio het tegen elkaar op in de strijd om de penaltybokaal. Die werd uiteindelijk gewonnen door Wiljan Orsel van v.v. Westerwolde.

Diverse fotografen uit de regio en daarbuiten maakten prachtige reportages.

Onder meer: Jacob Musch Fotografie en Reinier Edens.