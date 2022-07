Verhalenpad in het Vledderbos

STADSKANAAL – Biblionet Groningen en Staatsbosbeheer slaan deze zomer de handen ineen en geven je wandeling door het Vledderbos in Stadskanaal een avontuurlijke invulling. Wil je er lekker op uit deze zomer? Dan is dit een leuke buitenactiviteit om te doen met je kinderen of kleinkinderen.

Ken je de vier kaboutertjes Maartje, Joep, Johannes en Moontje? Ze beleven veel avonturen in het bos. Deze zomer zijn ze te vinden in het Vledderbos. Op verschillende plekken in het bos vind je bladzijden van het prentenboek ‘De vier kaboutertjes in de zomer’ van Marianne Busser en Ron Schröder. Aan de route en het boek zijn opdrachten verbonden die gericht zijn op de natuur en je zintuigen. Zo leer je meer over verschillende dieren in het bos maar ook hoe je goed voor de natuur kan zorgen. Aan dit verhalenpad is een wedstrijd verbonden. Stuur je antwoord op naar verhalenpadkanaalstreek@biblionetgroningen.nlen je wint een echte kabouterprijs!

De route is 1,9 kilometer en start op de parkeerplaats Gedempte Vleddermond in Vledderveen.Dit verhaal is van 14 juli tot en met 31 augustus te vinden langs het pad.

Ingezonden door Biblionet