Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Termunten

TERMUNTEN – Gisteren organiseerde wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond Termunten. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Natuur Cultuur Termunten(zijl) – Kleine Polder – Zeehondenkijkwand.

Wandelen Werkt met 50 wandelaars woensdagmorgen 13-07-2022 gestart bij cafe restaurant Jachthaven Termuntenzijl. Men had de keuze uit afstanden 8-10 of 12 km. Tevens hadden we deze morgen 2 jonge wandelaars mee. 1 ging voor de 8 km en 1 voor jawel, de 12 km. De komende weken kunnen we meer jonge wandelaars verwachten i.v.m. de schoolvakanties. Mooi op stap met je opa of oma en dus lekker in beweging. De route ging o.a. over vele dijken. We hadden een primeur, we konden de nieuw aangelegde beleefroute van het Groninger Landschap bezoeken. Het gebied heet de Kleine Polder. Een beleefroute voor jong en oud en er is ook een zwemplas aangelegd. En aan het eind van dit jaar wordt er een uitkijktoren gebouwd. (zodat je over de Dijk heen kunt kijken).



De route: ging langs Borgsweer, het Museumgemaal Cremer en gemaal Rozema over en langs de dijk naar Punt Reide. Van daaruit zien we de Zeehonden kijkwand al liggen. Hier keken we achter de wand. We telden 50 zeehonden en hun kleintjes. We vervolgen ons

pad door de Polder Breebaart naar het bezoekerscentrum Dollard. Waar we ook de Fieme bezochten, met het enorme kanon op een van de bunkers. Onder aan de dijk verder gewandeld via de kerk van Termunten terug naar Termuntenzijl. De 10 en 12 km wandelen ook nog via Dallingeweer om aldaar de Vogelkijkhut te bezoeken.



Wandelaars vroegen zich af hoe zit dat Termunten – Termuntenzijl:

Termunten is het dorp omgeving de kerk.

Termuntenzijl is bij de jachtenhaven-de sluis naar de Eems/Dollart.

Wandelcoaches Wandelen Werkt : Els Eckhardt, Els van Hoof, Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman

Verslag: gemaakt door: Ooldrik Modderman.

De mooie foto’s gemaakt door Henny van Huizen en Greetje Dümmer.

HIER vindt u meer foto’s

Ingezonden