Fiets- en wandelpad Stadspark Winschoten gereed

WINSCHOTEN – Vandaag, vrijdag 15 juli, werd bij de Kinderboerderij in Winschoten het nieuwe recreatieve fiets- en wandelpad die door het Stadspark via de Pieter Smitbrug naar Blauwestad voert, officieel geopend door wethouder Jurrie Nieboer en gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk van de provincie Groningen. De verbinding tussen Blauwestad en Winschoten is door de aanleg van dit pad nog beter en aantrekkelijker geworden.

Route nieuw fiets- en wandelpad

Daar waar voorheen de route door het Stadspark smal was, vol met hobbels en bobbels, ligt nu een mooi en breed betonnen pad. Daarnaast is er een aansluiting gemaakt met de Pieter Smitbrug. Toeristen én inwoners fietsen en wandelen nu nog makkelijker van en naar Blauwestad. Naast dat het een comfortabel pad is, is het ook nog eens omgeven door een mooie natuur. De route voert door het Rosarium waar in de zomer de rozen volop in bloei staan, een stukje Rododendronroute, het hertenkamp, de kinderboerderij, de dierenweide, voorbij de tennisbaan en de belevingsroute in het Stadspark. Genoeg te zien dus. “Ik weet zeker dat toeristen én inwoners veel gebruik gaan maken van dit pad”, aldus wethouder Jurrie Nieboer.

Investeringsagenda Ring Blauwestad

De aanleg van dit pad was het eerste onderdeel van de Investeringsagenda Ring Blauwestad, een samenwerking tussen provincie Groningen, projectbureau Blauwestad en de gemeente Oldambt met als doel Blauwestad en omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen en inwoners. Het is een vervolg op het project de Blauwe Loper (beter bekend als Pieter Smitbrug). Dat het pad in de smaak valt is duidelijk. Jurrie Nieboer: “Er zitten nog meer fiets- en wandelpaden in het vat. Ook tussen Blauwestad en Beerta, Finsterwolde, Oostwold en Midwolda worden verbindingen aangelegd of aangepakt. Na het zien van dit pad, is de verwachting hoog, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat de nog te realiseren paden minstens zo mooi en toegankelijk worden.”

