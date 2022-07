DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen 13 juli 13.00 uur en 14 juli 08.00 uur is bij een zwembad op het terrein van een woning aan de B436, ter hoogte van Weener-Vorwerk, een zandfilterpomp gestolen. De schade bedraagt enkele honderden euro’s.

Bunde

Woensdagavond belandde een 24 jarige automobilist om 22.00 uur met hoge snelheid in de linker berm van de Steinhausstraße in Bunde. Na een stuurcorrectie kwam hij in de rechter berm terecht. Zijn Mercedes sloeg over de kop en kwam in de bosjes tot stilstand. Als door een wonder bleef de bestuurder ongedeerd.

Gisteravond controleerden agenten om 18.15 uur op de Bunde-West een 26 jarige bestuurder van een BMW. Uit een urinetest bleek dat hij onder invloed van verdovende middelen verkeerde. Ook bleek hij niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij kreeg een rijverbod opgelegd. Er is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed, het in bezit hebben van verdovende middelen en het rijden zonder geldig rijbewijs.

Gistermiddag om half twee zag een automobilist bij het verlaten van een parkeerplaats aan de Neuschanzer Straße een 12 jarige jongen uit Leer, die met zijn fiets op het fietspad reed, over het hoofd. De auto reed frontaal tegen het linker been van de jongen en het achterwiel van de fiets. De jongen wist zijn evenwicht te behouden. Hij raakte licht gewond. Volgens getuigen heeft de automobilist gemerkt dat hij de jongen aanreed, maar is hij er toch zonder zich om het slachtoffer te bekommeren vandoor gegaan. Hij wordt omschreven als een man van 60 jaar of ouder, met een lange grijze baard. De auto was vermoedelijk een witte VW of Dacia.

Rhede

In de nacht van 13 op 14 juli is bij een schuurtje aan de Telterstraße in Rhede ingebroken. Er werden twee e-bikes van het merk Cube gestolen. De schade bedraagt zo’n 7.400 euro.

Oberlangen

In de nacht van woensdag op donderdag zijn in Oberlangen meerdere e-bikes gestolen. Aan de Laurentiusstraße verschaften inbrekers zich toegang tot een garage. Ze gingen er met twee elektrische scooters en een e-bike van het merk Gazelle vandoor. In dezelfde nacht werden uit een andere garage aan die straat twee e-bikes van de merken Batavus en Gazelle gestolen.

Papenburg

Gistermiddag is om 15.50 uur aan de Splitting links een 68 jarige man, die in zijn tuin aan het werk was, door een bruine hond in zijn hand gebeten. De man moest zich in het ziekenhuis aan zijn verwondingen laten behandelen. Zowel de hond als zijn baasje is niet meer aangetroffen.