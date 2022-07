Ook jeu-de-boulen bij Tennisvereniging Wedde

WEDDE – De jeu-de-boulesbaan bij de tennisvereniging Wedde is officieel geopend. Door een aantal vrijwilligers is er de afgelopen weken hard gewerkt om een beetje Frankrijk naar Wedde te halen. Gezien het enthousiasme van de deelnemers is dat gelukt. Er werd in tweetallen een openingstoernooi gespeeld. Het was nog even zoeken naar de regels en de loop van de baan, maar al snel had men de slag te pakken.

“De jeu-de-boulesbaan is aangelegd om onze leden een uitbreiding van onze activiteiten te bieden”. De komende tijd kunnen de leden, maar ook hun gezinsleden en kennissen gratis de baan uitproberen. De baan moet natuurlijk ingespeeld worden en op deze manier kunnen de leden kennis maken met het spel. “We hopen op deze manier onze leden te blijven binden, ook als ze niet meer kunnen tennissen bijvoorbeeld”. Jeu-de-boules is een mooie uitbreiding op de huidige activiteit omdat je het tot op late leeftijd kan spelen, maar vooral omdat het leuk is voor jong en oud. Daarnaast is het ook een leuk spel om te doen als je bijvoorbeeld even moet wachten om de tennisbaan op te kunnen.

Op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 en op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 is er een inloop-jeu-de-boules. Mensen die het willen proberen zijn van harte welkom. Op de club zijn ballen aanwezig!

Ingezonden