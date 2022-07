Politie onderzoekt woningoverval Emmen

EMMEN – Donderdagavond hebben twee verdachten de bewoners van een woning aan de Kerspellaan geprobeerd te overvallen. De verdachten zijn na de overval vertrokken richting de Hoitingeslag. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving.

Iets voor 21:00 uur verschaften twee verdachten met bivakmutsen zich toegang tot een woning. Ze mishandelden een bewoner. Deze kon zich gelukkig verdedigen en hoefde niet naar het ziekenhuis. De twee verdachten droegen donkere kleding en bivakmutsen, met mogelijk een witte afbeelding. Er werd niets buitgemaakt. De politie is direct een onderzoek gestart. Er is nog niemand aangehouden.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De verdachten zijn na de woningoverval waarschijnlijk gevlucht in de richting van de Hoitingeslag. Hebt u de verdachten gezien of hebt u camerabeelden uit de omgeving van de Kerspellaan / Hoitingeslag, neem dan contact op met de politie. Informatie doorgeven kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook het online tipformulier gebruiken om informatie of beelden te delen.