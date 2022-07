Roparunners halen samen ruim drie miljoen euro op

NEDERLAND – De Roparun 2022 heeft een bedrag opgebracht van 3.402.466 euro. De eindopbrengst werd vandaag eerder gedeeld met alle deelnemende teams en vrijwilligers. De Roparun kende deze editie wederom een aangepaste vorm en vond volledig plaats in Nederland. Het geld is bestemd voor organisaties en projecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen.

Stichting Roparun is blij verrast met de opbrengst. Voorzitter Michael Arbman: “We zijn enorm trots op de duizenden deelnemers die het hele jaar keihard in de weer zijn om acties te organiseren. De editie van 2021 vond plaats in oktober. Dit zorgde ervoor dat de deelnemers een kortere voorbereiding hadden op de afgelopen editie en dus minder tijd hadden om acties te organiseren. We zijn enorm trots en de deelnemende teams dankbaar die dit geweldige bedrag binnen hebben gehaald. Minstens net zo trots en dankbaar zijn we onze vrijwilligers. Zonder hen is een evenement als de Roparun organiseren onmogelijk. De coronacrisis deed de afgelopen jaren een groot beroep op het aanpassingsvermogen van onze teams, vrijwilligers en de organisatie. Ook in aanloop naar deze editie waren er minder mogelijkheden voor de teams om doneeracties te organiseren. Dit eindbedrag laat zien dat we ook na een aantal turbulente jaren nog steeds het verschil kunnen maken. Het biedt vertrouwen om in de toekomst verder te bouwen aan de maatschappelijk impact die Roparun heeft. Niet alleen tijdens het evenement, maar het gehele jaar zorgt Roparun voor nationale verbondenheid tussen onder andere deelnemers, vrijwilligers en goede doelen. Het komende jaar willen wij met dit eindbedrag zoveel mogelijk goede doelen ondersteunen die met dit geld belangrijke dingen kunnen doen binnen de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Teams en vrijwilligers zijn nu alweer druk bezig voor de editie van 2023. Dat verdient een staande ovatie!”

Tijdens deze Roparun hebben 220 teams weer de ouderwetse 550 kilometer afgelegd. Waar de teams normaliter vanuit Parijs of Bremen starten, deden ze dat deze keer vanaf Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe. Vanuit Twente hebben zij via een noordelijke route langs steden als Sleen, Dalen, Coevorden en Almelo of een zuidelijke route langs Arnhem, Eindhoven, Breda en Roosendaal de kilometers afgelegd naar de Rotterdamse Coolsingel. In 2023 vindt Roparun plaats op 27, 28 en 29 mei.

Ingezonden

Op de foto: Roparun ook door Pekela