Humanitas Emmen/Borger-Odoorn zoekt taalmaatjes

EMMEN, BORGER-ODOORN – Wekelijks een uurtje lezen, spelletjes doen, tekenen, of op een andere manier met taal bezig zijn. Leerlingen van azc-school Hesselanden in Emmen kijken er naar uit. Dankzij deze extra aandacht na schooltijd leren de kinderen sneller Nederlands en ontwikkelen ze zich beter.

Het kan allemaal dankzij de vrijwilligers van Humanitas Emmen/Borger-Odoorn. Twaalf taalmaatjes staan wekelijks voor de 24 deelnemende kinderen klaar. ‘Voor de leerlingen is het een leuke onderbreking. Veel vrijwilligers doen dit al jaren en hebben een band met hun ‘pupillen’ opgebouwd’, zegt activiteitencoördinator Karen Goeree.

Nieuwe vrijwilligers

Na de zomervakantie gaan de vrijwilligers weer met nieuwe energie aan de slag. Extra mensen zijn van harte welkom bij deze Humanitasactiviteit. Het kost weinig tijd en geeft volgens Goeree veel voldoening. Een onderwijsachtergrond is niet nodig en ook de leeftijd is speelt geen rol. ‘Onze maatjes variëren in leeftijd van achttien tot in de zeventig. Ze hebben een ding gemeen en dat is een enorm enthousiasme. Wil je meer weten? Kijk dan eens op onze website.’

www.humanitas.nl/afdeling/emmen/activiteiten/voorleesproject

Ingezonden