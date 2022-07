Afvalbrand slaat over naar schuurtje en woning

HOOGEZAND – Gisteravond is een brand in een berg afval overgeslagen naar een schuurtje en woning.

De brandweer van Hoogezand is gisteravond om half twaalf uitgerukt voor de melding van een buitenbrand aan de Groen van Prinstererstraat in Hoogezand. Bij de woning was naar verluidt een “berg houtafval” in brand gestoken. Het vuur sloeg via een schuurtje over naar de bijkeuken van een rijtjeswoning.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich naar de rest van de woning uitbreidde. Er is niemand gewond geraakt.