Fair bij de Blauwe Bessen Boerderij Gasselternijveen

GASSELTERNIJVEEN – Bij de Blauwe Bessen Boerderij in Gasselternijveen werd vandaag een boerderijfair gehouden.

Dit jaar worden bij de Blauwe Bessen Boerderij in Gasselternijveen drie boerderijfairs gehouden. Vandaag was de tweede. Op de markt werden veel streekproducten aangeboden. Daarnaast waren er kraampjes met kleding, kunst, bloemen en tuindecoraties. Voor de kinderen was er pony rijden en schminken. Ook kon men voor onder anderen blauwe bessen in de boerderijwinkel terecht en zorgde een bandje voor de muzikale omlijsting.

De volgende fair is zondag 14 augustus van 11.00 tot 16.00 uur.

Foto’s: Johannes Velthuis