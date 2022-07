DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Zaterdagochtend om 11.40 uur zag een 57 jarige bestuurder van een VW Lupo een van rechts komende Hyundai I20, bestuurd door een 29 jarige vrouw, over het hoofd toen hij vanaf de Gewerbegebiet Süd linksaf de Rägertstraße insloeg. Bij de daaropvolgende botsing sloeg de VW over de kop. De bestuurder ervan werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de Hyundai raakte lichtgewond. Een 14 jarig meisje, dat bij haar in de auto zat, kwam met de schrik vrij.

Haren

Op 13 juli is tussen 9.45 en 10.45 uur op een parkeerplaats aan de Alter Markt in Haren een geparkeerde rode BMW aangereden. De schade bedraagt 800 euro. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Papenburg

Tussen 15 juli 19.00 uur en 16 juli 10.30 uur is vanaf de Kapitän-Venema-Straße in Papenburg een blauwe VW Polo gestolen. De schade bedraagt 4.000 euro. Ook werd op 15 juli tussen 20.00 en 21.00 uur een brommer van het merk KSR Solution gestolen. De schade bedraagt 500 euro.

In de nacht van 15 op 16 juli is uit een afgesloten garage aan de Breslauer Straße in Papenburg een brommer van het merk Simson S51B en een iPhone gestolen. De schade wordt op 2.100 euro geschat.

Eveneens in de nacht van 15 op 16 juli werd bij een eco-boerderij aan de Am Seitenkanal in Papenburg ingebroken. Er werden diverse machines en een autosleutel van een witte VW Caddy gestolen. De dieven namen ook de auto mee. De schade bedraagt 22.600 euro.

Werlte

Zaterdagochtend om kwart voor zes reed een 20 jarige bestuurder van een BMW 640i met hoge snelheid over de Hauptstraße in Werlte. In een bocht verloor hij de controle over zijn wagen en knalde tegen een lantaarnpaal. De lantaarnpaal brak daarbij door midden. De bestuurder bleef ongedeerd.

Getuigen zagen dat de man uitstapte, keek wat de schade was en vervolgens weer instapte om een flinke straal gas te geven. De wielen begonnen te spinnen, maar de auto was dusdanig beschadigd dat verder rijden onmogelijk was. De man stapte vervolgens uit, verwijderde de kentekenplaten en vluchtte te voet in de richting van het centrum. Een getuige rende hem achterna en belde de politie. Hierop koos de bestuurder eieren voor zijn geld en liep terug naar zijn auto en bevestigde de kentekenplaten. Vervolgens werd hij door agenten meegenomen naar het politiebureau, waar zijn rijbewijs werd ingenomen. Hij verkeerde onder invloed van alcohol.

Foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim