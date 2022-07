Architectuur rondwandeling krijgt vervolg op zaterdag 23 juli

TER APEL – Op zaterdag 23 juli a.s . start de tweede architectuur rondwandeling Ter Apel. Afgelopen twee jaar konden de rondleidingen geen doorgang vinden. In mei jl. startte de VBT Ter Apel (Vereniging tot Bevordering van toerisme in Ter Apel) opnieuw met deze rondleiding voor elke geïnteresseerde in de geschiedenis van gebouwen en landschapstypes van Ter Apel en omgeving.

De start is op het parkeerterrein naast Hotel Boschhuis (bij de stenen info zuil) vanaf 14.00 uur. De gids zal belangstellenden opwachten en meenemen voor een afwisselende wandeling van ruim twee uur.

Ter Apel heeft een mooie verbinding van zand- en veenlandschappen, elk met hun eigen karakteristieken. Bovendien bezit de plaats Ter Apel een bebouwing met historische en karakteristieke panden die een bijzondere samenhang uitstralen. Tijdens de wandeling worden de liefhebbers bewust gemaakt van deze samenhang en de daarbij horende bebouwing. De start ligt in het oudste gedeelte rondom Klooster en Boschhuis. Via het Kloosterbos met de slingerende vijvers gaat de wandeling verder naar het nieuwe deel van Ter Apel, in de nabijheid van het in 1856 gereed gekomen Stads Ter Apeler Kanaal. Hoofdstraat en Hoofdkade getuigen van fraaie optrekjes uit de tijd van het einde van de 19e Eeuw, voortgezet in de Schotslaan en de Boslaan. Ook de voormalige Rijks HBS (nu RSG Ter Apel) uit 1921 krijgt aandacht in de wandeling. Eindpunt is wederom de infozuil op de parkeerplaats bij Hotel Boschhuis.

Geïnteresseerden wordt gevraagd zich per mail op te geven op het volgende mailadres: ton.kuper@planet.nl

De kosten zijn €. 3,00 per persoon. Voor dit bedrag krijgen de deelnemers een kleurenfolder met informatie en foto’s van diverse gebouwen, om later nog eens opnieuw te beleven. En door te vertellen. Bij wisselvallig weer wordt een paraplu aanbevolen, maar meestal is dit in juli niet nodig.

Rondvaarten:

Behalve met cultuurhistorische rondleidingen wil de VBT Ter Apel ook met rondvaarten met de Snikke “Diverdoatsie” de plaats Ter Apel positief in de schijnwerpers zetten. Er zijn dit jaar nog 2 weekenden met rondvaarten gepland. Dat is op 12 t/m 14 augustus a.s. en ook op 9 t/m 11 september a.s. Op de steigers in het centrum van Ter Apel, ter hoogte van de boekhandel, is het boekingsnummer van de VBT te vinden voor een rondvaart. Reserveren wordt zeer aanbevolen.

Ingezonden