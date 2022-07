Epic Youth organiseert online activiteiten voor jongeren in Stadskanaal

STADSKANAAL – Tijdens de zomervakantie organiseert Stichting Epic Youth in samenwerking met Welstad diverse online activiteiten in de gemeente Stadskanaal, speciaal voor jongeren van 10 tot 23 jaar oud. Het zomer programma staat in het teken van beweging, gezondheid en creativiteit en wordt mede door de jongeren zelf georganiseerd.



De volgende activiteiten vinden plaats:



• Kookworkshop

• Digital graffiti workshop

• Zumba workshop

• Fotografie workshop

• Rap schrijven workshop

• Just Dance workshop

• Calisthenics workshop

• Vlogworkshop

• Schilder workshop

• Acteerworkshop

• Zelfverdediging workshop

• Freestyle voetbal workshop

• Free running workshop



Deelnemers kunnen mooie prijzen winnen, waaronder een gloednieuwe PS5. De kans op prijzen wordt groter naar mate zij aan meer activiteiten deelnemen. Alle activiteiten worden live uitgezonden via het kanaal van Epic Youth: www.epicyouth.nl/live en worden voorzien van commentaar.



Naast deelname aan de activiteiten, worden jongeren zelf verantwoordelijk gemaakt en ondersteund in de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten. Zoals promotionele activiteiten voor de activiteiten, het verwerken van de inschrijvingen, het opstellen van draaiboeken, het opzetten en beheren van de technische infrastructuur, het presenteren en becommentariëren van de activiteiten, het beheren van de streams, het beheren van chats en de prijsuitreiking.



Inschrijven voor alle activiteiten is gratis en kan via https://www.epicyouth.nl. Daar vind je ook alle actuele informatie over de data en tijden.



