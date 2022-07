Fossil Free Culture NL richt zich voor de derde keer tot het museum: Wil je bijdragen aan een betere toekomst? Verbreek je banden met gas!

GRONINGEN – Maandagochtend, bij de eerste bediening van H.N. Werkmanbrug, spreekt een gigantisch typografisch kunstwerk het Groninger Museum toe: Het is tijd om te je banden te breken met gas. Het is de derde keer dit jaar dat Fossil Free Culture NL het museum publiekelijk oproept om haar positie in het klimaatdiscours te heroverwegen. Het Groninger Museum heeft gezegd dat bruggen bouwen met de fossiele industrie nodig is voor een leefbare toekomst. FFCNL stelt dat dit semi-groene sentiment een donkere werkelijkheid verhult. Het aanvaarden van gasgeld draagt volgens de actiegroep bij aan de sociale acceptatie voor de voortzetting van de uitbuitende gasindustrie. Daar profiteert niemand van. Door middel van artistieke interventies gaan de activisten de strijd aan tegen art washing.

FFCNL vindt dat kunstenaars, culturele werkers en instellingen een cruciale rol spelen in het tegengaan van de klimaatcrisis en wil daarom de invloed van de fossiele brandstof-industrie in de culturele sector beëindigen. To burn one’s bridges dus. Maria Rietbergen, woordvoerder van FFCNL: “Grote en belangrijke instituten moeten expliciete en transparante keuzes maken. Onze wens: Moge de keuzes die het Groninger Museum maakt het pad verlichten naar een betere toekomst. Door te stoppen met het oppoetsen van het imago van gasbedrijven kan het museum letterlijk ruimte creëren. Voor kritiek en ook voor de verbeelding van een alternatieve toekomst. Eentje waarin de fossiele brandstof-industrie geen rol speelt. De klimaatklok tikt. Het is tijd om te breken met gas”.

De plaatsing van een typografische kunstinstallatie onder de H.N Werkmanbrug is de derde actie van Fossil Free Culture Groningen. Op 9 januari projecteerden zij een enorme scheur op de iconische gouden toren met de tekst ‘It is the sound of your world collapsing’ en op 8 april voerden zij op uitnodiging van kunstenaar Marit Westerhuis een performance op tijdens de opening van haar tentoonstelling. Nu hangt er een levensgrote banner onder de Werkmanbrug met de tekst: May the bridges you burn light the way forward / It’s time to break up with gas. Wat deze derde actie gemeen heeft met de eerdere is dat de actiegroep het museum aanspreekt op haar verantwoordelijkheid. Rietbergen legt uit: “We nodigen het museum uit om een ethische keuze te maken. Voor de gemeenschap, voor de toekomst van de planeet en vanuit eigenwaarde. Wij houden van het Groninger Museum, maar hoe kan de culturele sector zich daadwerkelijk serieus en kritisch verhouden tot de klimaatcrisis, wanneer zij gesponsord wordt door de degenen die deze crisis veroorzaakt hebben en weigeren op te lossen? Zij moet zich niet langer laten gebruiken.”

Sinds begin 2022 is een lokale groep van FFCNL in Groningen actief en groeiende. Ze confronteren het Groninger Museum met de rol die zij zouden moeten spelen in de verbeelding van een betere toekomst. “En dat begint met de weigering van het ‘artwashen’ van de hoofdverantwoordelijken op het gebied van verbruik, vernietiging en vervuiling. We drukken het museum nogmaals op het hart dat de klimaatcrisis nu is..” aldus Rietbergen.

