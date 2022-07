DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen, Lathen, A31

Zondagmiddag was om 13.58 uur het verkeer op de A31 tussen Dörpen en Lathen een conflict tussen twee weggebruikers. Een 29 jarige bestuurder van een Skoda Superb zou een 71 jarige bestuurder van een Audi A6 tijdens het inhalen afgeremd en beledigd hebben. Daarvoor zou de 71 jarige meerdere keren met het licht hebben geknipperd. Om duidelijk te krijgen wat er zich precies heeft afgespeeld zoekt de politie onafhankelijke getuigen. Zij worden verzocht zich op het nummer (0049) (0) 5908 9348115 te melden.

Papenburg

In de nacht van 16 op 17 juli is bij een restaurant aan de Deverweg een poging tot inbraak gedaan. Hierbij werd een deur beschadigd. De daders slaagden er niet in om binnen te komen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Haren

Gistermiddag is tussen 14.55 en 17.05 op de camperplaats aan de Schleusenstraße een grijze Opel Insignia aangereden. De auto heeft schade aan het rechter spatbord. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Ditzum

Rond kwart over twee gistermiddag vond op de Molkereistraße een aanrijding tussen een motor en een personenauto plaats. Een 57 jarige automobilist uit Meppen wou vanaf de Molkereistraße linksaf de Hoher Weg inslaan. Een tegemoetkomende 50 jarige motorrijdster uit Osnabrück had haar knipperlicht aan om eveneens de Hoher Weg in te slaan, maar ze reed rechtdoor. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de motorrijdster gewond. Zij werd naar een ziekenhuis gebracht. Aan beide voertuigen ontstond schade. De automobilist bleef ongedeerd.