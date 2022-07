Rietgedekte schuur in brand in Stadskanaal

STADSKANAAL – Aan de Plantsoenstraat in Stadskanaal staat een rietgedekte schuur in de brand.

De brandweer is iets na middernacht gealarmeerd voor een dakbrand aan de Plantsoenstraat in Stadskanaal. Omdat het om een uitslaande brand gaat is een tweede brandweerwagen en de hoogwerker gealarmeerd. Ook brandweer Nieuwe Pekela is ter plaatse.

De brandweer doet er alles aan om overslag na de naastgelegen, rietgedekte, woning te voorkomen.

Het vuur zit onder een deel van het rieten dak van een vrijstaande dubbele rietgedekte garage. De brandweer kijkt hoe ze dit op de beste manier kunnen verwijderen en blussen. Naar verluidt zijn er twee auto’s uit de garage gehaald. Er is een tweede brandweerwagen tussen de woning en de schuur ingezet om te voorkomen dat de brand overslaat.

Ook brandweer Gieten is gealarmeerd om vanaf het kanaal aan de Handelsstraat water richting de Plantsoenstraat te pompen. De kruising Handelsstraat/Sportterreinstraat wordt daarom afgesloten.

Met een kraan wordt het riet te verwijderd, zodat de brandweer zeker weet dat het vuur volledig uit is. Naar verwachting is men nog enige tijd bezig met afblussen. De schuur kan als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is niet bekend.

