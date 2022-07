Veiligheidsregio Groningen in GRIP 4 vanwege vluchtelingencrisis

TER APEL – De aanhoudende toestroom van vluchtelingen naar Nederland en het gebrek aan opvangcapaciteit in het land heeft de afgelopen maanden bij herhaling geleid tot ontoelaatbare situaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en maatschappelijke onrust in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De crisisnoodopvang die Veiligheidsregio Groningen al maanden biedt en de andere veiligheidsregio’s sinds enkele weken bieden op verzoek van het Rijk blijkt onvoldoende om de nood te lenigen. Er is inmiddels sprake van een landelijke crisis in de asielketen. Om de problemen in samenhang het hoofd te bieden, heeft het kabinet zondag besloten een landelijke crisisorganisatie op te tuigen om de opvang en doorstroom van asielzoekers te verbeteren. Die organisatie wordt geleid door de Nationaal Coördinator Terrorisme (NCTV).

De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen heeft in het verlengde van deze nationale crisisstructuur besloten op te schalen naar GRIP 4 (gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure) om helderheid te krijgen in de structuur, rust te brengen in het proces en helderheid te krijgen met het oog op de komende weken. Hierbij gaat het om het verminderen van de druk op Ter Apel, maar vooral om het doorbreken van de impasse rond de statushouders die uitgeplaatst moeten worden uit de opvanglocaties in het land, zodat daar ruimte komt voor de acute opvang.

Koen Schuiling, voorzitter Veiligheidsregio Groningen: “Op deze manier willen we in kaart brengen welke capaciteit waar en wanneer op welke wijze beschikbaar is. Ook kunnen we de diverse aanvragen bij en de contacten met het ministerie centraliseren. Dan hoeven gemeenten niet alles zelf te doen en kunnen we efficiënt gebruikmaken van ieders kennis en expertise.”

Door de opschaling wordt een aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing van de afzonderlijke Groningse burgemeesters overgedragen aan de voorzitter VRG. De opschaling moet ervoor zorgen dat de maatregelen efficiënt en eenduidig worden uitgevoerd en dat er goede afstemming plaatsvindt tussen de bestuurders en de betrokken diensten.

Koen Schuiling: “Omdat de Groningse burgemeesters elkaar al veel helpen zal ik mijn aanwijzingsbevoegdheid waarschijnlijk niet gebruiken. Het kan wel, maar daarvoor is geen noodzaak. Het is wel beter om GRIP 4 in te stellen vanwege andere onzekerheden, zoals de stikstofcrisis en boerenprotesten, en wat er uit voortkomt. We moeten weten over welke hulpmiddelen we kunnen beschikken, wat kan wel en wat kan niet. Zodat je uiteindelijk ook tegen het Rijk kan zeggen: we hebben hulp nodig, bijvoorbeeld van Defensie.”

Veiligheidsregio Groningen biedt op dit moment crisisnoodopvang in de gemeenten Groningen (150 plekken) en Westerkwartier (150 plekken). Binnenkort is er ook opvangcapaciteit beschikbaar in Veendam (100 plekken). Daarnaast wordt in uiterste gevallen nachtopvang geboden in Stadskanaal (100 plekken) en Zuidbroek (100 plekken). (Bron: Veiligheidsregio Groningen)

Vandaag was er een digitaal Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Hierbij schoven ook Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, aan. Tot 1 oktober moet elke regio zorgen voor 225 extra crisisnoodopvangplekken. Daarna moet het Rijk met andere oplossingen komen.

Dinsdag hebben Staatssecretaris Eric van der Burg, Koen Schuiling en Hubert Bruls spoedoverleg over grootschalige locaties waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. (Bron: RTV Noord)