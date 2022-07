Vereniging Bevordering Toerisme Sellingen organiseert weer een Fiets3daagse

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 18 juli, 07.45 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG EN TROPISCH | MORGEN HEETSTE DAG – DAARNA ONWEERSBUIEN EN KOELER

Het wordt vrij zonnig en flink warm vanmiddag met maximumtemperaturen rond 30 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond is het ook zonnig en pas na 21 uur zakt het kwik onder de 25 graden. Vannacht liggen de minima rond 16 graden.

Morgen wordt de heetste dag van de week met een maximumtemperatuur van ongeveer 35 graden. Het waait dan zwak tot matig uit het zuidoosten.



Daarna wordt het koeler al zal het woensdag eerst nog broeierig warm zijn met 27 of 28 graden. In de avond volgen er onweersbuien. Donderdag zijn er eerst ook nog (onweers)buien, maar later in de middag wordt het droog en vrij zonnig weer. Vrijdag verloopt droog en zonnig. Donderdag en vrijdag schommelt het kwik rond 21 à 23 graden.