Feest in tent bij de Drijscheer moet Alteveer weer een beetje op de kaart zetten

ALTEVEER – Vrijdag 2 en zaterdag 3 september wordt door de Drijscheer en een aantal jonge heren uit het dorp “Grandioos Alteveer” georganiseerd.

De tuinfeesten van deze heren werden iets té grandioos. Daarom zochten ze contact met Judith Koops van de Drijscheer. Dit om samen op het grasveld achter de Drijscheer een mooi feest te bouwen, met het idee om Alteveer weer een beetje op de kaart te zetten, met activiteiten waar iedereen welkom is en waar de feesten weer legendarisch moeten zijn. “Make Alteveer Great Again!”.



Ze rekenen op 800-1000 feestgangers. Er is een enorme tent gehuurd, de artiesten zijn geboekt, het bier is besteld, de eettentjes bereiden zich voor en…………de vergunning is verleend! Ze krijgen zelfs de burgemeester op de koffie, want hoe mooi is het dat de jeugd zoiets groots organiseert?

