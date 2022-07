Inwoner van Zuidlaren na zware mishandeling overleden

ZUIDLAREN – Een 48 jarige inwoner van Zuidlaren is vanmiddag na zwaar mishandeld te zijn overleden.

In een pand aan de ‘E’ in Zuidlaren heeft gisteravond een man een persoon zwaar mishandeld. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is vanmiddag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De verdachte, een 32-jarige man uit Zuidlaren is vanmorgen aangehouden. Het overleden slachtoffer is een 48-jarige man, ook woonachtig in Zuidlaren.

Er is een uitgebreid onderzoek gestart naar wat er precies gebeurd is aan de E. Op dit moment is er dan ook niet meer informatie bekend.