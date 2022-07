DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg, Haren

Op 14 juli heeft een 27 jarige man om 19.00 uur uit de Bischof-Demann-Straße in Haren een VW Up gestolen. Met dit voertuig werd aan de Meppener Straße in Papenburg een ongeval veroorzaakt. De autodief botste daar tegen een boom. Hij verkeerde onder de invloed van alcohol (1.9 promille). Tijdens zijn aanhouding probeerde hij te vluchten. Agenten wisten dit te voorkomen. Hij werd geboeid naar het politiebureau gebracht. Er is voor meerdere vergrijpen proces-verbaal opgemaakt. Omdat de man geen vaste woon- of verblijfplaats in Duitsland heeft en er vluchtgevaar dreigt, zit hij in voorarrest.

Meppen

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat gisteravond om half zeven op de kruising van de Neelandstraße met de Schlaunstraße in Meppen plaats vond. Daar reed een fietser tijdens het rechtsaf slaan tegen een Ford EcoSport. De fietser kwam hierbij ten val. Hij gaf aan de bestuurder van de Ford valse gegevens op. De politie is naar de man op zoek. Hij is ongeveer 25 jaar, 1.74 m lang en heeft bruin haar. De man was gekleed in een beige shirt en een zwarte joggingbroek en reed op een zwart met gele rennersfiets.

Haren

In de nacht van 17 op 18 juli zijn uit een afgesloten schuur aan de Maximilianstraße in Haren twee e-bikes van merk Batavus gestolen. De schade wordt op 4.000 euro geschat.