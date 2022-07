Meedenerbrug maximaal week afgesloten voor autoverkeer

MEEDEN, MUNTENDAM – De Meedenerbrug over het A.G. Wildervanckkanaal tussen Muntendam en Meeden blijft maximaal een week dicht voor autoverkeer. Er is een gat ontdekt van drie bij drie meter onder het wegdek op het vaste gedeelte van de brug. De aannemer is begonnen met de herstelwerkzaamheden. Fietsers kunnen de Meedenerbrug wel gebruiken. De brugbediening voor de scheepvaart gaat ook door.

Gat onder wegdek

Uit inspectie blijkt dat het gaat om een gat van drie bij drie meter onder het wegdek. Het gat is waarschijnlijk ontstaan door uitspoeling als gevolg van een hoge waterstand en golfslag door schepen. Waar het zand onder het wegdek is weggespoeld en hoeveel er gerepareerd moet worden is nog niet bekend. Dat wordt nader onderzocht. Het vaste gedeelte van de brug (aanbrug) moet gerepareerd worden. Het beweegbare deel is niet beschadigd.

Omleidingsroute

De Meedenerbrug is maximaal een week gestremd voor autoverkeer. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Automobilisten op de N33 worden met matrixborden geïnformeerd over de afsluiting.

Bron: Provincie Groningen