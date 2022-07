Motorrijder raakt gewond bij aanrijding in Ommelanderwijk

OMMELANDERWIJK – De bestuurder van een motor is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat hij met zijn motor tegen een auto was gebotst.

Het ongeval gebeurde op een landweggetje tussen de Tonckelweg en de Zoutweg bij Ommelanderwijk in Veendam. Gezien de sporen op de weg lijkt het erop dat de bestuurder van de motor de binnenbocht genomen, maar dit wordt door de politie verder onderzocht.



De autobestuurder kon de motorrijder niet tijdig ontwijken waarna een botsing volgde. De motorrijder werd op zijn verwondingen onderzocht in een ambulance. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was, is eveneens niets bekend. De autobestuurder bleef ongedeerd evenals zijn medepassagiers.

Ingezonden door Dennie Gaasendam, DG-Fotografie