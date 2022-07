Negatief zwemadvies en waarschuwingen voor een aantal zwemlocaties provincie Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – Wie de komende dagen een frisse duik wil nemen kan het best eerst even op de zwemwaterkaart kijken.

Samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat beheert Provincie Groningen een zwemwaterkaart, met de actuele stand van zaken rond de zwemplassen.

In Oost Groningen is voor een aantal zwemlocaties een negatief zwemadvies of een waarschuwing van kracht. Dit in verband met blauwalg of onvoldoende waterkwaliteit. Zwemmers hebben kans op huidirritatie en/of maag-/darmklachten.

Klik HIER voor de zwemwaterkaart.