Oertijdmarkt: prehistorisch festival in Emmen

EMMEN – Emmen staat zondag 31 juli in het teken van de Oertijd. Op het terrein van de wielerbaan bij stadion De Oude Meerdijk wordt van 10:00 tot 17:00 uur de 16e editie van de Oertijdmarkt gehouden. Een prehistorisch festival met tal van activiteiten op het gebied van archeologie en geologie, geschikt voor jong en oud.



Je kunt er de legendarische tijdreizigers Professor Tempus, Lady Gwendoline en Captain Victor tegenkomen. Zij vliegen met hun opvallende tijdmachine door de tijd, op zoek naar het grote onbekende. Laat jij je betoveren door de verbluffende verhalen over de oertijd? Wat zal hun opdracht deze keer zijn?



Je kunt ook goud pannen, munten zoeken met een metaaldetector, een vuistbijl of speerpunt van vuursteen maken, een steen laten determineren of een geode kraken bij de uit Mexico afkomstige Juan Grande. Dit kraken levert vaak prachtige kristalformaties op.



Verder zorgt een DJ voor passende muzikale omlijsting en kun je bij de catering terecht voor een heerlijke portie oerfriet of een ijsje.



Ook zijn er maar liefst 100 kramen met producten uit de Oertijd: mineralen, fossielen, sieraden en gerelateerde producten.



Info: www.oertijdmarkt.nl of zoek oertijdmarkt op Facebook en Instagram.

Ingezonden