Scootmobieltocht op vrijdag 29 juli bij BCM Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 19 juli, 08.00 uur door John Havinga

HETE DAG | HIERNA ONWEERSBUIEN EN KOELER

Het wordt zonnig en snikheet vanmiddag met maximumtemperaturen rond 37 graden. Het waait daarbij zwak tot matig uit het zuidoosten. Het blijft ook lang warm vanavond, pas tegen 23uur of middernacht zakt het kwik onder de 25 graden. Tegen zonsopkomst liggen de minima rond 20 graden.

Morgen wordt het opnieuw tropisch en is het lang zonnig, met een maximumtemperatuur van ongeveer 31 à 32 graden. In de loop van de avond en in de nacht volgen er onweersbuien. De wind wordt matig uit het zuidwesten tot westen.



Daarna wordt het koeler en zijn er donderdag eerst ook nog (onweers)buien. Het wordt dan nog maar 20 à 21 graden, bij een matige noordwestenwind. Vrijdag en zaterdag verlopen droog en vrij zonnig, bij 20 à 21 graden.